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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET KIRAN

Mehmet Kıran

Anavatan Partisi
Mehmet Kıran
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı