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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ABDURRAHMAN ŞAKİROĞLU

Abdurrahman Şakiroğlu

Anavatan Partisi
Abdurrahman Şakiroğlu
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı