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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HACI AHMET TEZCAN

Hacı Ahmet Tezcan

Anavatan Partisi
Hacı Ahmet Tezcan
  • PARTİSİ : ANAP
  • BÖLGESİ : Sinop
Kaynak: Anadolu Ajansı