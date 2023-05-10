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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

KIZILCAHAMAM SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

KIZILCAHAMAM CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

KIZILCAHAMAM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BALA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EVREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KALECİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MAMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
POLATLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 20,694 | Katılım Oranı: %90.23
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.5313,158 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %14.072,553 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.592,103 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.28233 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.3563 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1731 oy
%100
Seçmen Sayısı: 21,256 | Katılım Oranı: %80.91
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.4412,157 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %26.684,477 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.89149 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 13,737 oy 0
Millet İttifakı
%0 4,273 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%56.76 10,350 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%18.57 3,387 oy 0
İyi Parti
%12.07 2,201 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%9.38 1,711 oy 0
BAĞIMSIZ
%5.62 1,024 oy 0
Saadet Partisi
%1.98 361 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.69 126 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.3 55 oy 0
Vatan Partisi
%0.25 45 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı