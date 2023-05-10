Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ARTVİN ARHAVİ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ARHAVİ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ARHAVİ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ARHAVİ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 16,218 | Katılım Oranı: %86.82
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %54.887,542 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %35.544,884 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.631,048 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.27174 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4765 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2230 oy
%100
Seçmen Sayısı: 15,599 | Katılım Oranı: %73.89
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.526,271 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %42.574,809 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.91216 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 7,830 oy 0
Millet İttifakı
%0 5,619 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.06 6,630 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%29.85 4,118 oy 0
İyi Parti
%8.99 1,240 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%8.7 1,200 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.12 292 oy 0
Saadet Partisi
%1.89 261 oy 0
Vatan Partisi
%0.25 35 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.14 20 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı