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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ARTVİN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ARTVİN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ARTVİN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ARDANUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ARHAVİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BORÇKA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HOPA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURGUL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞAVŞAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YUSUFELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 131,386 | Katılım Oranı: %87.61
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %48.1653,766 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %41.346,105 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %8.549,539 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.981,090 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.75840 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.27304 oy
%100
Seçmen Sayısı: 130,718 | Katılım Oranı: %74.59
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %52.6250,068 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %44.9442,756 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.442,320 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 56,471 oy 0
Millet İttifakı
%0 49,696 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%40.16 44,975 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%32.47 36,358 oy 0
İyi Parti
%10.43 11,685 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.27 11,496 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%4.53 5,076 oy 0
Saadet Partisi
%1.48 1,653 oy 0
Vatan Partisi
%0.38 423 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.29 325 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı