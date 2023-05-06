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ANASAYFA ATA İTTİFAKI MARDİN

MARDİN - ATA İTTİFAKI

ZAFER PARTİSİ
%0 0
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ARTUKLU
Açılan Sandık Oranı %0
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DARGEÇİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DERİK
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILTEPE
Açılan Sandık Oranı %0
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MAZIDAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MİDYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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NUSAYBİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖMERLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SAVUR
Açılan Sandık Oranı %0
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YEŞİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
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Kaynak: Anadolu Ajansı