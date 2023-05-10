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ANASAYFA ŞEHİRLER AYDIN DİDİM
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

DİDİM SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

DİDİM CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
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BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
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EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

DİDİM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BOZDOĞAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BUHARKENT
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİNE
Açılan Sandık Oranı %0
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DİDİM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EFELER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GERMENCİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNCİRLİOVA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACASU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARPUZLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KOÇARLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KÖŞK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUŞADASI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KUYUCAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NAZİLLİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SÖKE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SULTANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 65,215 | Katılım Oranı: %86.97
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %57.5332,066 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %26.2114,608 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %8.975,000 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.73,735 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.34188 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.25138 oy
%100
Seçmen Sayısı: 56,024 | Katılım Oranı: %77.94
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %65.7528,381 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %23.6310,199 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %10.624,586 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 15,258 oy 0
Millet İttifakı
%0 30,434 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%43.21 24,129 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%21.4 11,951 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%17.63 9,846 oy 0
İyi Parti
%10.83 6,047 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%5.92 3,307 oy 0
Saadet Partisi
%0.46 258 oy 0
Vatan Partisi
%0.39 215 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.16 88 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı