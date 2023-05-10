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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

İNHİSAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

İNHİSAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
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YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İNHİSAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
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ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
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GENÇ PARTİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BOZÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖLPAZARI
Açılan Sandık Oranı %0
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İNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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OSMANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARYERİ
Açılan Sandık Oranı %0
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SÖĞÜT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİPAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 2,012 | Katılım Oranı: %87.33
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.57938 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %31.97530 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %8.32138 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.2721 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.2120 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.6611 oy
%100
Seçmen Sayısı: 2,363 | Katılım Oranı: %81.72
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %56.641,066 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %41.07773 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.2843 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 952 oy 0
Millet İttifakı
%0 681 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%50.36 841 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%32.22 538 oy 0
İyi Parti
%7.07 118 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%6.65 111 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.5 25 oy 0
Saadet Partisi
%1.5 25 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.36 6 oy 0
Vatan Partisi
%0.36 6 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı