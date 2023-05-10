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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GENÇ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GENÇ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
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YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
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GENÇ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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GENÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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KARLIOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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KİĞI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SOLHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAYLADERE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YEDİSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 23,314 | Katılım Oranı: %81.19
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.8214,748 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %12.912,356 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %3.16576 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.91349 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.02186 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1934 oy
%100
Seçmen Sayısı: 23,336 | Katılım Oranı: %72.26
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %82.913,734 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %14.952,477 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.14355 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 13,190 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,569 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%62.6 11,378 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%13.97 2,539 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.97 1,812 oy 0
İyi Parti
%7.09 1,288 oy 0
Hür Dava Partisi
%4.57 831 oy 0
Saadet Partisi
%0.89 161 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%0.66 120 oy 0
Vatan Partisi
%0.26 48 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı