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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ADİLCEVAZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ADİLCEVAZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ADİLCEVAZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 17,673 | Katılım Oranı: %83.89
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %45.536,544 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %43.816,296 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %6.65956 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %3.04437 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.8115 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1724 oy
%100
Seçmen Sayısı: 17,630 | Katılım Oranı: %70.82
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.956,155 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %41.715,139 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %8.341,028 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 6,437 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,066 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%47.28 6,824 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.35 4,814 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.24 1,623 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%3.48 503 oy 0
İyi Parti
%3.1 447 oy 0
Saadet Partisi
%0.8 116 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.57 82 oy 0
Vatan Partisi
%0.17 25 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı