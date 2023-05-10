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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

TATVAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

TATVAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUTKİ
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TATVAN
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TATVAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %0
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TATVAN
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 54,180 | Katılım Oranı: %83.79
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %46.9620,560 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %44.5119,488 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %5.462,391 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.76771 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.2527 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.143 oy
%100
Seçmen Sayısı: 48,892 | Katılım Oranı: %77.13
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %51.0418,924 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %46.2817,160 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %2.67991 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 18,195 oy 0
Millet İttifakı
%0 2,303 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%50.69 22,047 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%39.38 17,126 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%2.46 1,069 oy 0
İyi Parti
%2.29 995 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.84 799 oy 0
Hür Dava Partisi
%1.62 703 oy 0
Saadet Partisi
%1.17 509 oy 0
Vatan Partisi
%0.56 242 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı