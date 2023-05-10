Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER BURSA BÜYÜKORHAN
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

BÜYÜKORHAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

BÜYÜKORHAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

BÜYÜKORHAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,053 | Katılım Oranı: %90.6
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %75.125,146 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %14.791,013 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %7.69527 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.3693 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.6142 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.4229 oy
%100
Seçmen Sayısı: 8,907 | Katılım Oranı: %83.13
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.535,471 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %21.191,515 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.28163 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 4,929 oy 0
Millet İttifakı
%0 1,703 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%65.27 4,427 oy 0
BAĞIMSIZ
%13.05 885 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%11.76 798 oy 0
İyi Parti
%10.94 742 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.4 502 oy 0
Saadet Partisi
%2.4 163 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%1.02 69 oy 0
Vatan Partisi
%0.71 48 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.44 30 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı