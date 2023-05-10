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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

GÜRSU SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

GÜRSU CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
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HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

GÜRSU MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKORHAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GEMLİK
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRSU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
HARMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İNEGÖL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İZNİK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARACABEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KELES
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KESTEL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUDANYA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MUSTAFAKEMALPAŞA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
NİLÜFER
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANELİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORHANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILDIRIM
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 57,521 | Katılım Oranı: %88.14
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.6334,512 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %18.269,051 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %6.853,395 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %3.891,928 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.21600 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1679 oy
%100
Seçmen Sayısı: 47,443 | Katılım Oranı: %75.75
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %67.6223,792 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %27.669,732 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.721,660 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 35,110 oy 0
Millet İttifakı
%0 11,482 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.16 26,937 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%16.43 8,173 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%12.65 6,294 oy 0
İyi Parti
%8.64 4,297 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%5.43 2,702 oy 0
Saadet Partisi
%1.79 891 oy 0
BAĞIMSIZ
%1.78 885 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.62 306 oy 0
Vatan Partisi
%0.28 140 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı