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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VEYSEL AVŞAR

Veysel Avşar

Büyük Birlik Partisi
Veysel Avşar
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Afyonkarahisar
Kaynak: Anadolu Ajansı