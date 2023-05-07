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Tevfik Eren
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Fuat Akkan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Hakan Çelen
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Tuğçe Özyolu
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Gökhan Tezcan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Mehmet Zahid Ayan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Coşgun Özcan
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Hasan Hüseyin Mutlu
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Mehmet Sami Akkın
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Furkan Tarık Aktaş
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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İrfan Binekci
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge
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Tuğçe Taş
Büyük Birlik Partisi
Ankara 3. Bölge