Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKHAN TEZCAN

Gökhan Tezcan

Büyük Birlik Partisi
Gökhan Tezcan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı