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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET ZAHİD AYAN

Mehmet Zahid Ayan

Büyük Birlik Partisi
Mehmet Zahid Ayan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı