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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KAAN SARICAN

Kaan Sarıcan

Büyük Birlik Partisi
Kaan Sarıcan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı