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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OZAN AYDIN

Ozan Aydın

Büyük Birlik Partisi
Ozan Aydın
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı