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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ENES ŞAHİN

Enes Şahin

Büyük Birlik Partisi
Enes Şahin
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Çanakkale
Kaynak: Anadolu Ajansı