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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYBARS ŞENTÜRK

Aybars Şentürk

Büyük Birlik Partisi
Aybars Şentürk
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Çankırı
Kaynak: Anadolu Ajansı