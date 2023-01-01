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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SELMAN AŞIK

Selman Aşık

Büyük Birlik Partisi
Selman Aşık
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Denizli
Kaynak: Anadolu Ajansı