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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA KALENDER

Mustafa Kalender

Büyük Birlik Partisi
Mustafa Kalender
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı