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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS BUĞRA ERDOĞAN

Yunus Buğra Erdoğan

Büyük Birlik Partisi
Yunus Buğra Erdoğan
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı