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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FARUK GÖKBULUT

Faruk Gökbulut

Büyük Birlik Partisi
Faruk Gökbulut
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı