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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BUKET KAYA

Buket Kaya

Büyük Birlik Partisi
Buket Kaya
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı