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ANASAYFA ŞEHİRLER HAKKARİ BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

HAKKARİ - BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

BBP
KISALTMA :BBP GENEL BAŞKAN :MUSTAFA DESTİCİ KURULUŞ TARİH :1993
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %0
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DERECİK
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MERKEZ
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ŞEMDİNLİ
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YÜKSEKOVA
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Açılan Sandık 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı