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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ŞANVERDİ

Ahmet Şanverdi

Büyük Birlik Partisi
Ahmet Şanverdi
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı