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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURSEL EYÜBOĞLU

Nursel Eyüboğlu

Büyük Birlik Partisi
Nursel Eyüboğlu
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Iğdır
Kaynak: Anadolu Ajansı