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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN GÜNGÖRMEZ

Hasan Güngörmez

Büyük Birlik Partisi
Hasan Güngörmez
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı