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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUAMMER AHMET YILDIZ

Muammer Ahmet Yıldız

Büyük Birlik Partisi
Muammer Ahmet Yıldız
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı