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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHARREM DANIŞMAZ

Muharrem Danışmaz

Büyük Birlik Partisi
Muharrem Danışmaz
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı