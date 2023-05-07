-
Erdem Öksüz
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yasin Yardımcı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ömrüye Elibol
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hamza Çatır
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Emirhan Kılıç
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Altunbaş
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ertuğrul Topçu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatih Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nurcan Şanlı
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Faik Cennet
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Büşra Özdemir
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Melek Öztürkan
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Dudu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hayati Atmaca
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Salih Oktay Ümman
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ali Şener
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Abdurrahman Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ramazan Mutlu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Recep Burgucu
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Ataş
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Bekir Sönmez
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Cengiz Baştürk
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Yavuz Tac
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Osman Eser
Büyük Birlik Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hüseyin Gazi Emre
Büyük Birlik Partisi
İzmir 2. Bölge