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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMET KARAHAL

Muhamet Karahal

Büyük Birlik Partisi
Muhamet Karahal
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı