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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DOĞAN SATI

Doğan Satı

Büyük Birlik Partisi
Doğan Satı
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı