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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYSEL KESİM

Aysel Kesim

Büyük Birlik Partisi
Aysel Kesim
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı