Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ATNAN ERKMEN

Atnan Erkmen

Büyük Birlik Partisi
Atnan Erkmen
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı