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ANASAYFA ŞEHİRLER TOKAT BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

TOKAT - BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ

BBP
KISALTMA :BBP GENEL BAŞKAN :MUSTAFA DESTİCİ KURULUŞ TARİH :1993
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
ALMUS
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ARTOVA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
BAŞÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ERBAA
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
NİKSAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
TURHAL
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
ZİLE
Açılan Sandık Oranı %0
0 - Detay
Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
Kaynak: Anadolu Ajansı