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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI REMZİ ÖZEN

Remzi Özen

Büyük Birlik Partisi
Remzi Özen
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı