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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR KARA YÜKSEK SİG

Uğur Kara Yüksek Sig

Büyük Birlik Partisi
Uğur Kara Yüksek Sig
  • PARTİSİ : BBP
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı