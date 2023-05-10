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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇAN SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇAN CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇAN MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %0
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BİGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 38,426 | Katılım Oranı: %93.29
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %49.8717,529 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %34.4312,101 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %14.675,155 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.42146 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.4139 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.2276 oy
%100
Seçmen Sayısı: 39,026 | Katılım Oranı: %88.16
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %50.6817,125 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %47.8316,163 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.49502 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 18,436 oy 0
Millet İttifakı
%0 16,191 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.49 15,264 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%26.25 9,214 oy 0
İyi Parti
%19.29 6,771 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%9.04 3,172 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.84 295 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.75 263 oy 0
Saadet Partisi
%0.59 206 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 84 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 76 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı