Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA ŞEHİRLER ÇANKIRI ATKARACALAR
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ATKARACALAR SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ATKARACALAR CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ATKARACALAR MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 3,275 | Katılım Oranı: %83.39
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %80.092,120 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %10.24271 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %8.35221 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.9124 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.236 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.195 oy
%100
Seçmen Sayısı: 3,579 | Katılım Oranı: %72.87
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %76.931,974 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %22.37574 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.718 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 2,194 oy 0
Millet İttifakı
%0 454 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%70.4 1,881 oy 0
İyi Parti
%12.13 324 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%11.71 313 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%4 107 oy 0
Saadet Partisi
%0.86 23 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.56 15 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.22 6 oy 0
Vatan Partisi
%0.11 3 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı