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ANASAYFA ŞEHİRLER ÇANKIRI MERKEZ
MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

MERKEZ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

MERKEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
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ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

MERKEZ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
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KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
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KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
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ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 62,335 | Katılım Oranı: %88.19
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %73.0939,065 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %13.867,408 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %11.636,215 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.99531 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.27142 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1685 oy
%100
Seçmen Sayısı: 59,218 | Katılım Oranı: %77.39
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %69.8131,335 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %28.9713,001 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.22548 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 41,417 oy 0
Millet İttifakı
%0 11,902 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%53.63 28,917 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%23.18 12,500 oy 0
İyi Parti
%15.55 8,384 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%5.47 2,950 oy 0
Saadet Partisi
%1.05 568 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.85 459 oy 0
Vatan Partisi
%0.15 80 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.12 64 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı