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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ORTA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ORTA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ORTA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ATKARACALAR
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYRAMÖREN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇERKEŞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ELDİVAN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ILGAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KIZILIRMAK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KORGUN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KURŞUNLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ŞABANÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YAPRAKLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 8,379 | Katılım Oranı: %88.38
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %90.016,505 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %4.33313 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.04292 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %1.3396 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1914 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.17 oy
%100
Seçmen Sayısı: 11,081 | Katılım Oranı: %71.98
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %88.556,939 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %11862 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.4535 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 6,670 oy 0
Millet İttifakı
%0 588 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%72.37 5,273 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%19.17 1,397 oy 0
İyi Parti
%4.41 321 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%2.18 159 oy 0
Saadet Partisi
%1.48 108 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%0.19 14 oy 0
Vatan Partisi
%0.14 10 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.05 4 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı