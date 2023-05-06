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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

ÇORUM SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ÇORUM CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

ÇORUM MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALACA
Açılan Sandık Oranı %0
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BAYAT
Açılan Sandık Oranı %0
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BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
KARGI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 391,400 | Katılım Oranı: %90.98
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %64.57223,431 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %26.5691,897 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %7.3625,477 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.862,991 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %0.461,609 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.18640 oy
%100
Seçmen Sayısı: 387,693 | Katılım Oranı: %83.45
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %63.76202,385 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %34.71110,175 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.524,839 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 230,862 oy 0
Millet İttifakı
%0 104,636 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%52.08 181,338 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%20.4 71,031 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%14.22 49,524 oy 0
İyi Parti
%8.55 29,778 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%3.23 11,230 oy 0
Saadet Partisi
%1.1 3,827 oy 0
Vatan Partisi
%0.24 840 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.18 620 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı