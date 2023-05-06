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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI ARDAHAN

ARDAHAN - CUMHUR İTTİFAKI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
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YENİDEN REFAH PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ÇILDIR
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DAMAL
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GÖLE
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HANAK
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MERKEZ
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POSOF
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Kaynak: Anadolu Ajansı