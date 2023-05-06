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ANASAYFA CUMHUR İTTİFAKI DİYARBAKIR

DİYARBAKIR - CUMHUR İTTİFAKI

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
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ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
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YENİDEN REFAH PARTİSİ
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OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
BAĞLAR
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BİSMİL
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ÇERMİK
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ÇINAR
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ÇÜNGÜŞ
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DİCLE
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EĞİL
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ERGANİ
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HANİ
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HAZRO
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KAYAPINAR
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KOCAKÖY
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KULP
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LİCE
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SİLVAN
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SUR
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YENİŞEHİR
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Kaynak: Anadolu Ajansı