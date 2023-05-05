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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SADULLAH ERGİN

Sadullah Ergin

Cumhuriyet Halk Partisi
Sadullah Ergin
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
  • MESLEĞİ : AVUKAT
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1964
ÖZGEÇMİŞİ

1964 doğumlu ve avukat olan Ergin evli ve dört çocuk babasıdır.

Kaynak: Anadolu Ajansı