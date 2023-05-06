Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELMAS KÜBRA KARACA

Elmas Kübra Karaca

Cumhuriyet Halk Partisi
Elmas Kübra Karaca
  • PARTİSİ : CHP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
  • MESLEĞİ : ÖĞRETMEN - AKADEMİSYEN
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
Kaynak: Anadolu Ajansı